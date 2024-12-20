Москва, 20 декабря, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда. Об этом он заявил 20 декабря на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

Российский лидер отметил, что растить троих, четверых детей — это большой труд для родителей. Президент подчеркнул, что матери-героини и Герои Труда имеют разное материальное обеспечение, и это следует исправить.

«Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2021 года лидер общественного движения «Совет матерей России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила возродить звание «Мать-героиня». Она отмечала, что указанный статус должен стать высшей степенью социального отличия многодетной женщины.

21 ноября 2024 года Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов РФ. Награды получили родители из Воронежской, Курганской, Омской, Ленинградской, Курской областей и Чувашии.