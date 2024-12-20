Москва, 20 декабря, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Для успешного решения задач развития страны россиян должно быть намного больше, чем сейчас, заявил в пятницу, 20 декабря, президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей президент обратил внимание, что хотя доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, сохраняются и некоторые негативные тенденции, в частности, снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей.

Такие тенденции должны быть преодолены, на это и направлены новые нацпроекты, сказал Путин.

«Для успешного будущего России, для её развития нас — нас с вами, россиян — должно быть намного больше. И речь прежде всего идёт об увеличении числа многодетных семей. Как я уже не раз говорил, большая семья, в которой растёт много детей, — это и есть, и должен быть образ будущего России», — заявил глава государства.

Путин призвал руководителей регионов обратить внимание на меры поддержки семей. Далеко не во всех субъектах Федерации эти меры реализуются в полном объёме, сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 2024 год в России был объявлен Годом семьи. Путин в феврале объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», цель которого — повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости. Нацпроект начнёт действовать в 2025 году.

В сентябре Путин отметил, что в стране должно стать модным деторождение. Необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, сказал глава государства.

В указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей.

Действующие меры поддержки для повышения демографии в России беспрецедентны, но недостаточны, страна не приближается к плановым показателям по рождаемости, отметила ранее в беседе с ИА Регнум руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицина. Специалист полагает, что новые решения нужно «искать всем вместе».