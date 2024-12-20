Москва, 20 декабря, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Многодетные семьи в России должны быть примером успеха и большого общественного признания. Об этом 20 декабря в ходе заседания Государственного совета, посвящённого вопросам поддержки семей в РФ, заявил президент России Владимир Путин.

Артем Геодакян/ТАСС

В уходящем году было много сделано для того, чтобы семья укрепила своё важнейшее базовое значение в российском обществе, отметил глава государства. Он подчеркнул, что такую работу по сохранению и развитию семейных традиций и ценностей нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям.

Российский лидер добавил, что семья ― это и старшее поколение, и молодые родители, и дети ― должна занимать ведущие позиции, центральную роль в государственной политике России.

«Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем, создать такие условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей», ― указал президент.

Как передавало ИА Регнум, 2024 год согласно указу главы государства был объявлен Годом семьи. Цель этого решения — популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова 13 декабря заявила, что за последние пять лет количество многодетных семей в России увеличилось на 27% и сейчас составляет 2,5 млн. По её словам, в России проживает 30 млн детей и 24,5 млн семей. Она также напомнила, что с 1 января 2025 года запускается национальный проект «Семья», который с точки зрения финансового обеспечения является самым крупным. За шесть лет в его рамках потратят 18 трлн рублей.

Путин не раз подчёркивал, что самая важная задача для государства — укрепление семей. В апреле он поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.

3 июля президент России назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Глава государства подчеркнул, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.