Москва, 20 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Темы поддержки и защиты семьи крайне важны для решения демографических проблем, они носят опорный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 декабря на заседании Госсовета, посвящённом вопросам поддержки семей.

Сергей Бобылев / ТАСС

«Мы понимаем, что эта тема, тема поддержки и защиты семьи, её ценности, престижа, статуса имеет безусловно непреходящий характер», — подчеркнул глава государства.

По его словам, это главные, опорные темы в решении демографических проблем на поколения вперёд, в поиске ответов на сложнейшие вызовы, которые стоят в этой сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин подчеркнул, что каждый день глав российских субъектов должен начинаться и завершаться решением вопроса демографии в стране.

Президент заявил также, что из-за сокращения доли женщин детородного возраста стране для воспроизводства населения нужны молодые женщины и девушки.