Путин заявил о важности защиты семьи для решения проблем демографии
Москва, 20 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Темы поддержки и защиты семьи крайне важны для решения демографических проблем, они носят опорный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 декабря на заседании Госсовета, посвящённом вопросам поддержки семей.
«Мы понимаем, что эта тема, тема поддержки и защиты семьи, её ценности, престижа, статуса имеет безусловно непреходящий характер», — подчеркнул глава государства.
По его словам, это главные, опорные темы в решении демографических проблем на поколения вперёд, в поиске ответов на сложнейшие вызовы, которые стоят в этой сфере.
Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин подчеркнул, что каждый день глав российских субъектов должен начинаться и завершаться решением вопроса демографии в стране.
Президент заявил также, что из-за сокращения доли женщин детородного возраста стране для воспроизводства населения нужны молодые женщины и девушки.