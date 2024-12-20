Москва, 20 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главного редактора RT Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие журналистики.

Sergey Elagin/Global Look Press Маргарита Симоньян

Соответствующий указ главы государства был опубликован в пятницу, 20 декабря.

«За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Симоньян Маргариту Симоновну — главного редактора автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», город Москва», — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, также 20 декабря были опубликованы указы Владимира Путина о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» бывшего посла России в США Анатолия Антонова и олимпийской чемпионки по гимнастике Ларисы Латыниной.

Кроме того, певец Владимир Пресняков был награждён Орденом почёта, а артист Игорь Верник — орденом «За заслуги в культуре и искусстве».