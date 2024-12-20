Москва, 20 декабря, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Церемония награждения победителей конкурса «Частота» среди партнёров сети «Русская медиагруппа» состоялась в Москве на «ВТБ Арене». Впервые церемонию вели сразу двое звёздных ведущих вечернего шоу на «Русском радио» — Алла Довлатова и Иван Соловьёв.

«Русская медиагруппа» «Русская медиагруппа» наградила победителей радиоконкурса «Частота»

С приветственным словом к гостям церемонии обратилась генеральный директор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская. Она подчеркнула, что конкурс «Частота», проводится уже в третий раз, и он помогает развитию радио. «Сегодня у нас знаменательное событие, во время которого мы будем вручать призы, радоваться друг другу, хвалить и говорить приятные слова», — сказала она.

В этом году к конкурсу было допущено 113 работ со всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Кипра. Награды вручались в номинациях «Ведущий эфира», «Аудиоролик собственного производства», «Информационная рубрика/Новости», «Эфирный спецпроект» и «Внеэфирный спецпроект/Продвижение станции».

Помимо традиционных номинаций впервые был вручён «Специальный приз» за качественную, профессиональную работу с форматами «Русской медиагруппы», а также за новаторство и генерирование нестандартных проектов в продвижении станций.

Абсолютными рекордсменами, завоевавшими максимальное количество наград конкурса «Частота» за три сезона его проведения, стали омичи. Они получили десять призов за 2022, 2023 и 2024 годы.