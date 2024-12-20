Рыльск, Курская область, 20 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Все оперативные и аварийные службы работают на месте ракетного удара ВСУ по Рыльску. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Он заявил, что отправится в Рыльск после заседания Госсовета, которое пройдёт в Москве.

«ВСУ нанесён ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения», — сказал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Врио губернатора также отметил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 декабря глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ атаковали город Рыльск ракетами. Было зафиксировано около 15 прилётов. Пострадали мирные жители, получили повреждения социальные объекты, отметил Белоусов.

Пресс-служба Минобороны ранее сообщила, что целями нанесённого утром 20 декабря группового удара ВС РФ по Киеву стали пункт управления Службы безопасности Украины и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Цели ударов были достигнуты. Также были поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

В военном ведомстве отметили, что удар наносился в ответ на ракетную атаку по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, совершённую 18 декабря с территории Украины. Тогда по предприятию были выпущены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Девять из 10 ракет были сбиты, ещё одна упала на территории комбината. В Минобороны отмечали, что действия киевского режима, поддержанные западными кураторами, не останутся без ответа.