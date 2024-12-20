Москва, 20 декабря, 2024, 19:04 — ИА Регнум. В Госдуме разработали поправки в законопроекты, предусматривающие ограничение роста цен на такси в часы пик больше, чем на 20% от обычной стоимости поездки. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поправки предполагается внести в законопроект «О платформенной экономике». Депутаты планируют обсудить их с представителями Министерства экономического развития до конца года, рассказал Гусев в беседе с «Газетой.Ru».

«Из личного опыта: вчера воспользовался услугами такси. Водитель выбрал маршрут, который оказался на 500–700 метров длиннее оптимального. Важно, чтобы такие ситуации учитывались, и если «Яндекс» оптимизирует свои алгоритмы, то цена должна устанавливаться на основе минимального пути, обеспечивая экономию для пассажиров», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре председатель движения «Форум такси» Олег Амосов заявил, что цены на услуги такси вырастут по меньшей мере на 15% до конца года в связи с подорожанием самих автомобилей и повышением стоимости топлива. Он отметил, что с 2019 года автомобили выросли в цене на 250–300%, также подорожали обслуживание и бензин.

14 октября, по данным агрегаторов такси, стоимость поездки в Москве выросла в три раза на фоне снегопада, который накрыл столицу. В приложении сервиса «Яндекс Go» было размещено уведомление, в котором отмечалось, что число желающих уехать на такси превышает количество свободных машин.

Обозреватель ИА Регнум Евгений Коновалов ранее отмечал, что «Яндекс», пользуясь монопольным положением на рынке, выходит сухим из воды в многочисленных скандалах, связанных с повышением цен на поездки и хамским, агрессивным поведением водителей.