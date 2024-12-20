Москва, 20 декабря, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Балет «Щелкунчик» в Большом театре невозможно смотреть. Об этом заявил народный артист, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Щелкунчик» Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему «Щелкунчику», который там должен быть», — рассказал он в беседе с «360.ru».

Цискаридзе уточнил, что этот балет показывают в прямом эфире уже 60 лет, ещё с советских времён и, по его словам, зрители не увидят в постановке ничего нового. При этом артист раскритиковал состав балета.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря в 10:00 стартовали продажи билетов на первый в этом сезоне показ новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре. Билеты были раскуплены за две минуты, при этом продажа осуществлялась по паспорту, а перед покупкой необходимо было заранее создать на сайте театра личный кабинет.

Театровед, историк театра и театральный критик Николай Песочинский в тот же день заявил, что ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре является массовым психозом. Критик сообщил, что балет «Щелкунчик» показывают не только в Большом театре, и призвал россиян посетить представления этого и других спектаклей в других городах России.