В Москве пройдут показы ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»
Москва, 20 декабря, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 20 декабря состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Увидеть представление можно будет до 12 января. Показы пройдут при поддержке компании «Роснефть».
Спектакль представляет собой аудиовизуальное шоу на льду по мотивам известной повести-сказки Эрнста Гофмана, рассказывающей историю девочки Мари, которая в канун Рождества получает от своего дяди необычный подарок — Щелкунчика.
Зрители увидят театральные номера со спецэффектами и художественной анимацией. Для спектакля были разработаны сложнейшие декорации. Кроме того, специально для ледового шоу классическую музыку Петра Чайковского дополнили современными музыкальными партиями.
Актёры спектакля — звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы. Среди них — автор идеи, режиссёр и генеральный продюсер проекта Татьяна Навка, а также Пётр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие именитые фигуристы.
Этой осенью при поддержке «Роснефти» в индийском городе Ахмадабад прошли гастроли ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», а в 2023 году при участии «Роснефти» в Москве показали ледовое представление «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Гоголя.