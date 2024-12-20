Москва, 20 декабря, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 20 декабря состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Увидеть представление можно будет до 12 января. Показы пройдут при поддержке компании «Роснефть».

Navka show В Москве пройдут показы ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»

Спектакль представляет собой аудиовизуальное шоу на льду по мотивам известной повести-сказки Эрнста Гофмана, рассказывающей историю девочки Мари, которая в канун Рождества получает от своего дяди необычный подарок — Щелкунчика.

Зрители увидят театральные номера со спецэффектами и художественной анимацией. Для спектакля были разработаны сложнейшие декорации. Кроме того, специально для ледового шоу классическую музыку Петра Чайковского дополнили современными музыкальными партиями.

Navka show В Москве пройдут показы ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»

Актёры спектакля — звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы. Среди них — автор идеи, режиссёр и генеральный продюсер проекта Татьяна Навка, а также Пётр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие именитые фигуристы.

Этой осенью при поддержке «Роснефти» в индийском городе Ахмадабад прошли гастроли ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», а в 2023 году при участии «Роснефти» в Москве показали ледовое представление «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Гоголя.