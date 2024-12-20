Москва, 20 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу, 20 декабря, рассматривал варианты сохранения ключевой ставки, а также её повышения до 22% или 23%. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Григорий Сысоев/РИА Новости

На заседании обсуждалось, какие факторы при принятии решения счесть более значимыми, сказала Набиуллина на пресс-конференции.

«Рассматривались три варианта: неизменность, повышение до 22% и повышение до 23%. И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным следует придать больший вес, что называется, здесь и сейчас», — заявила председатель ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, совет директоров ЦБ на заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Пресс-служба Центробанка отметила, что на рынке имеет место охлаждение кредитной активности на фоне роста ставок.

Набиуллина после заседания заявила, что проводимая ЦБ жёсткая кредитно-денежная политика приведёт к ближайшие кварталы к замедлению инфляции в России. Также она отметила возросшую угрозу торговых войн и нарастания охлаждения в мировой экономике.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что через повышение ключевой ставки и сокращение льготной ипотеки Банк России снижает перегрев экономики. Он заявил, что положительный фактор «охлаждения» — стабильность работы Минфина по сбалансированности бюджета.

19 декабря, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин рассказал, что Набиуллина не сообщает ему о решении в отношении ключевой ставки заранее. Также глава государства отметил, что Банк России мог бы раньше применить инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.