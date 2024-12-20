Санкт-Петербург, 20 декабря, 2024, 16:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» состоялась закладка многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) под названием «Владимир Воробьёв». Об этом сообщили на сайте медиацентра атомной промышленности РФ.

АО «Балтийский завод»

«20 декабря в Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» состоялась закладка МСАТО «Владимир Воробьёв». В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов, генеральный директор АО «Балтийский завод» Александр Коновалов, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов, а также исполнительный директор АО «ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по сложившейся традиции, названия атомных ледоколов и других судов ФГУП «Атомфлот» выбирались из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяли имена легендарных советских атомоходов. Названием данного судна планируется увековечить память советского конструктора Владимира Воробьёва, который курировал создание советских атомных ледоколов.

«Строительство судна, которое будет носить имя Владимира Михайловича Воробьева, станет для нас большой честью. Этот человек тесно связан с нашим заводом, много времени проводил на предприятии, решая вопросы, связанные со строительством судов с ядерными энергетическими установками. Жил с балтийцами одной жизнью, болел за наше общее дело. На заводе Владимира Михайловича помнят и любят. Нам его очень не хватает. Гордимся, что строительство судна доверили именно нашему заводу», — отметил Александр Коновалов.

В публикации также отмечено, что ввод в эксплуатацию данного судна намечен на 2029 год.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, а развитие её территорий является неоспоримым приоритетом для страны. В июне стало известно, что правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в Арктике.