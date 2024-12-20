Курск, 20 декабря, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Ходатайство об аресте гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина в рамках уголовного дела о строительстве укреплений поступило в суд. Об этом сообщила 20 декабря объединённая пресс-служба судов региона.

Григорий Сысоев / РИА Новости

Ленинский районный суд Курска назначил время рассмотрения ходатайства, поданного следственным управлением МВД. Лукина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении фортификационных сооружений.

«Судебное заседание назначено на 16 часов 20.12.2024», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, из-за действий Лукина, по данным следствия, было необоснованно израсходовано более 173 млн рублей бюджетных средств. Его задержали 20 декабря.

Ранее по этому делу арестовали заместителя Лукина Игоря Грабина, ему также предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Грабин работал в компании с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года.