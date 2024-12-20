Созданный командой Трампа DOGE уличил власти США в расходах на кокаин
DOGE: власти США потратили свыше $9 млн на кокаин для собак и умные туалеты
Вашингтон, 20 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Американские власти потратили $2,3 млн на проведение эксперимента с кокаином для собак. Об этом 20 декабря сообщил департамент государственной эффективности, созданный командой избранного президента США Дональда Трампа (DOGE), который возглавит американский предприниматель Илон Маск.
«На что правительство США тратит деньги налогоплательщиков? 2,3 млн ― Национальному институту здравоохранения для введения собакам кокаина», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
По данным DOGE, наркотик вводили собакам в сочетании с неизвестным препаратом для изучения его воздействия на организм. Ещё одной спорной статьёй расходов стало выделение $6,9 млн на исследование «умных» туалетов, которые могут распознавать «анальный отпечаток» пользователя.
Также департамент указал и траты из бюджета страны на такие странные проекты, как тестирование металлического робота — копии Таноса из комиксов Marvel и изучение ящериц, которых «сдувают с деревьев воздуходувками для листьев».
Как передавало ИА Регнум, Трамп 12 ноября сообщил, что Маск и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами совместно возглавят будущий департамент государственной эффективности (DOGE). По его словам, они должны предложить его администрации путь по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.
Трамп пояснил, что будущее ведомство будет сотрудничать с Белым домом и его административно-бюджетным управлением для проведения крупномасштабной структурной реформы системы госуправления.
Маск 26 ноября раскритиковал уровень бюрократии в минобороны США. По его словам, на ремонт лестницы в Пентагоне потребовалось в полтора раза больше времени, чем на строительство здания. Ранее Рамасвами заявил, что бюрократия вызывает значительные расходы не только из-за численности сотрудников, но и по причине сомнительных с точки зрения закона статей расходов бюджета США.