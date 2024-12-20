Вашингтон, 20 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Американские власти потратили $2,3 млн на проведение эксперимента с кокаином для собак. Об этом 20 декабря сообщил департамент государственной эффективности, созданный командой избранного президента США Дональда Трампа (DOGE), который возглавит американский предприниматель Илон Маск.

Frank May/Global Look Press

«На что правительство США тратит деньги налогоплательщиков? 2,3 млн ― Национальному институту здравоохранения для введения собакам кокаина», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

По данным DOGE, наркотик вводили собакам в сочетании с неизвестным препаратом для изучения его воздействия на организм. Ещё одной спорной статьёй расходов стало выделение $6,9 млн на исследование «умных» туалетов, которые могут распознавать «анальный отпечаток» пользователя.

Также департамент указал и траты из бюджета страны на такие странные проекты, как тестирование металлического робота — копии Таноса из комиксов Marvel и изучение ящериц, которых «сдувают с деревьев воздуходувками для листьев».

Как передавало ИА Регнум, Трамп 12 ноября сообщил, что Маск и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами совместно возглавят будущий департамент государственной эффективности (DOGE). По его словам, они должны предложить его администрации путь по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Трамп пояснил, что будущее ведомство будет сотрудничать с Белым домом и его административно-бюджетным управлением для проведения крупномасштабной структурной реформы системы госуправления.

Маск 26 ноября раскритиковал уровень бюрократии в минобороны США. По его словам, на ремонт лестницы в Пентагоне потребовалось в полтора раза больше времени, чем на строительство здания. Ранее Рамасвами заявил, что бюрократия вызывает значительные расходы не только из-за численности сотрудников, но и по причине сомнительных с точки зрения закона статей расходов бюджета США.