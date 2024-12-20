Москва, 20 декабря, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Обществом с ограниченной ответственностью «Бюрократ», владеющее «Реалист банком», получило разрешение купить российскую дочернюю организацию французского банка Natixis. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Алексей Дружинин / ТАСС

Соответствующий документ размещён на портале официальных правовых актов.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Бюрократ» сделки по приобретению 100% акций акционерного общества «Натиксис Банк», принадлежащих компании Натиксис (Natixis)», — говорится в тесте распоряжения.

Уточняется, что решение принято в соответствии с указом президента РФ от 05.08.2022 №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года президент РФ разрешил российскому «Кредит Европа банку» выкупить 100% акций «Икано банка», связанного с компанией IKEA. Эта банковская организация принадлежала фирме «САЙРУС Холдинг Би. Ви.» (CIRUS Holding B. V.), зарегистрированной в Нидерландах.

В декабре 2023 года Путин одобрил выкуп «Росбанком» акций его бывшего владельца Societe Generale в ряде российских публичных компаний. В феврале 2024 года президент РФ разрешил «Экспобанку» приобрести 100% долей в уставном капитале «Эйч-эс-би-си Банк» у HSBC Europe B. V.