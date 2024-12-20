Путин разрешил банку купить «дочку» французского Natixis
Путин разрешил владельцу «Реалист банка» купить «дочку» французского Natixis
Москва, 20 декабря, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Обществом с ограниченной ответственностью «Бюрократ», владеющее «Реалист банком», получило разрешение купить российскую дочернюю организацию французского банка Natixis. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.
Соответствующий документ размещён на портале официальных правовых актов.
«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Бюрократ» сделки по приобретению 100% акций акционерного общества «Натиксис Банк», принадлежащих компании Натиксис (Natixis)», — говорится в тесте распоряжения.
Уточняется, что решение принято в соответствии с указом президента РФ от 05.08.2022 №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года президент РФ разрешил российскому «Кредит Европа банку» выкупить 100% акций «Икано банка», связанного с компанией IKEA. Эта банковская организация принадлежала фирме «САЙРУС Холдинг Би. Ви.» (CIRUS Holding B. V.), зарегистрированной в Нидерландах.
В декабре 2023 года Путин одобрил выкуп «Росбанком» акций его бывшего владельца Societe Generale в ряде российских публичных компаний. В феврале 2024 года президент РФ разрешил «Экспобанку» приобрести 100% долей в уставном капитале «Эйч-эс-би-си Банк» у HSBC Europe B. V.