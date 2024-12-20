* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 20 декабря, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд в пятницу, 20 декабря, заочно приговорил к 15 годам лишения свободы боевика батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ивана Пилипчука.

Социальные сети Иван Пилипчук

Пилипчук был признан виновным в подготовке теракта в московском аэропорту Шереметьево, передаёт ТАСС.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Пилипчуку Ивану Ивановичу 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима», — гласит текст приговора.

Наказание Пилипчук будет отбывать после его экстрадиции в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа Басманный суд Москвы заочно арестовал Пилипчука по обвинению в подготовке теракта. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 2 ст. 205 («Совершение теракта группой лиц по предварительному сговору»), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Боевик «Азова» был объявлен в розыск.

В июле суд приговорил двух других фигурантов этого дела к 22 и 15 годам лишения свободы. Михаил Дарий и Илья Ковылков были признаны виновными в подготовке по заказу СБУ теракта на Центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево, попытке вступить в террористическую организацию и пропаганде терроризма среди молодёжи.

Следствие установило, что подозреваемые намеревались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в Шереметьево для дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в мессенджере Telegram. Также выяснилось, что они действовали по указаниям украинских спецслужб, кураторы Дария и Ковылкова обещали выплатить им денежное вознаграждение в размере $3 тысяч.