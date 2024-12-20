Москва, 20 декабря, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Предложенная президентом России Владимиром Путиным высокотехнологичная дуэль с применением ракетного комплекса «Орешник» является демонстрацией уверенности и одновременно ловушкой для Запада, рассказал политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов в разговоре с ИА Регнум.

ИА Регнум

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, Владимир Путин в ответ на вопрос об уязвимостях новейшего комплекса «Орешник» предложил западным странам провести эксперимент на территории Украины с их системами противовоздушной обороны (ПВО).

«Президент спокойно сказал о таком предложении, потому что это демонстрация уверенности в том, что это оружие на самом деле сбить невозможно. Это такая ловушка. Вот возьмёшь, согласишься. А вдруг все эти западные средства пролетят мимо? И ты в дураках. А если не согласишься, значит — боишься. Ведь можно предложить выбрать точку где-нибудь в чистом поле. Не в городе, а в чистом поле. Тоже ловушка»,— заявил политолог.

Профессор считает, что это очень мудрый ход президента, который демонстрирует успехи военно-промышленного комплекса России. В данном случае в части разработки, производства и применения этой ракетной системы, которую называют «Орешник».

По словам профессора, для того чтобы Западу как-то реагировать на такие предложения — нужна квалифицированная экспертная оценка, причём неоднократно подтверждённая. В том числе речь идёт об оценке разных вариантов развития событий при ударе. Пока они не знают, как реагировать.

«Это связано с погодными условиями, с точкой пуска, сколько этих «Орешников» выпущено, одна волна или две. Сейчас такую экспертизу произвести практически невозможно, потому что по факту был только один тестовый пуск. У них слишком мало данных», — пояснил Баширов.

Реакция главы киевского режима Владимира Зеленского на возможную дуэль сопровождалась хамством и оскорблениями в адрес российского лидера. Как заявил политолог, глава киевского режима уже потерял чувство реальности. Эксперт отметил, что общество ищет логику в словах Зеленского, а её там нет.

«Вот это его неадекватное состояние эксплуатируют в первую очередь британцы и американские демократы. Дожимают ради своих интересов. Он уже болен, это просто надо принять. Мы всё время ищем какую-то логику в том, что мы слышим от него, от его окружения. А там нет вообще никакой логики. Это как человек, у которого температура 40, и он в бреду»,— заключил профессор.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны после пресс-конференции с президентом России должны задуматься над его предложением провести дуэль «Орешника» с системами противовоздушной обороны (ПВО) Запада. Дипломат призвала западных лидеров задуматься, а не быть «ошарашенными этим заявлением».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 18 декабря назвал применение Россией новейшего ракетного комплекса «Орешник» сигналом не только для США, но и для стран Европы. Дипломат отметил, что сигналом коллективного Запада стало разрешение Киеву бить по территории России.

Российские военные 21 ноября нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины РФ и применение «Орешника». По его словам, в этом случае речь идёт не о коммуникационной уловке.