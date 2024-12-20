Москва, 20 декабря, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Возросла угроза торговых войн и нарастания охлаждения в мировой экономике, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 20 декабря на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Несколько возросли риски торговых войн и большего охлаждения мировой экономики», — сказала Набиуллина.

По её словам, к той же группе рисков принадлежат и угрозы усиления геополитического давления на Россию.

Глава ЦБ в ходе выступления отметила, что в мировой экономике сохранились основные тренды. В целом темпы её роста замедляются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Набиуллина назвала торговые войны, в частности те, что ведут США, тем фактором, который замедляет темпы роста мировой экономики.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил 19 декабря, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Ранее в преддверии выборов Трамп упоминал о возможности ввести пошлины в размере 10% или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Политик пообещал за счёт пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, чтобы вынудить компании перенести производство на американскую территорию.

О возможной торговой войне между ЕС и США в случае победы Трампа в октябре предупреждал американский журнал Politico, сославшись на высокопоставленных европейских дипломатов.