Рим, 20 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. По мнению граждан Италии, президент России Владимир Путин занимает второе место в мире по уровню влияния. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованного Институтом международных политических исследований (ISPI).

Shatokhina Natalia/Global Look Press Владимир Путин

Согласно полученным данным, самым влиятельным политиком мира стал избранный президент США Дональд Трамп, с чем согласилось 39% респондентов. При этом 38% опрошенных назвали его избрание плохой новостью для ЕС и всего мира.

Российский лидер получил 17% голосов, а третье место занял американский миллиардер Илон Маск, влияние которого отметили 16% респондентов. На четвёртой строчке расположился Папа Римский Франциск (13%), вслед за ним идут председатель КНР Си Цзиньпин (5%) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (4%).

Также в IPSI выяснили, что 42% опрошенных считают, что Украина должна пойти на соглашение с РФ даже с условием территориальных уступок.

С 10 по 11 декабря 2024 года было проведено 800 онлайн-интервью с 4 088 гражданами Италии, уточнили в ISPI.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты соцопроса, согласно которому подавляющее большинство россиян (80%) доверяет Путину. Также в ФОМ выяснили, что 81% населения уверен, что глава государства хорошо выполняет свою работу на посту. Отмечается, что положительно работу правительства оценили 51% респондентов, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 56% участников опроса.