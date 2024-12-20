* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 декабря, 2024, 14:54 — ИА Регнум. У музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не осталось никакого имущества или бизнеса в России, сообщил представитель артиста в пятницу, 20 декабря.

Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Макаревич не будет оспаривать закрытие принадлежащего ему ООО «Философия ненасилия» (компания, признанная в РФ иностранным агентом), заявил представитель музыканта «РИА Новости».

«Нет, не будет [оспаривать]. Оно (ООО. — Прим. ред.) было открыто согласно требованиям закона об иноагентах, а с тех пор требования изменились. Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — сказал представитель музыканта.

Указанная компания была зарегистрирована в январе 2023 года. По данным системы проверки контрагентов «Контур. Фокус», она должна была заниматься производством кинофильмов и телепрограмм, радиовещанием, вести рекламную деятельность информационных служб и оказывать полиграфические услуги.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 декабря сообщалось, что Федеральная налоговая служба закрыла ООО «Философия ненасилия», связанное с Макаревичем и Рубеном Апресяном (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Причиной стало отсутствие активности компании.

После начала спецоперации в 2022 году Макаревич переехал в Израиль. В сентябре того же года его внесли в список иностранных агентов. Музыкант неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима. В беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он выразил готовность помогать ВСУ, а также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины».

Суды несколько раз штрафовали Макаревича за дискредитацию российской армии, а также за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в ноябре отмечал, что Макаревич может являться собственником не менее 70 объектов недвижимости в России.