Москва, 20 декабря, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Рабочему едва не отрезало голову лифтом в одном из домов на востоке Москвы, сообщил 10 декабря Telegram-канал Shot.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Инцидент произошёл в одном из домов на улице Самокатной, где мужчина находился на десятом этаже и ремонтировал лифт. В какой-то момент произошёл сбой и двери захлопнулись. Голова рабочего оказалась зажата, лифт пришёл в движение.

Мужчину подняло примерно на метр от пола. Ему на помощь пришёл один из жильцов. Он схватил рабочего за ноги и держал около 15 минут, пока не приехали спасатели.

Рабочего вызволили и отвезли в больницу. О характере полученных травм не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на улице Черняховского в Москве лифт зажал руку десятилетней девочке. В результате ей оторвало палец и раздробило кисть. Врачи предупредили, что потребуется не одна операция. По словам матери пострадавшей, лифт был «хронически неисправен».

В сентябре на Ленинском проспекте в Москве упал лифт, в котором находилась женщина. Она сумела выбраться самостоятельно, но позже её госпитализировали с переломом позвоночника.