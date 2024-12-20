Москва, 20 декабря, 2024, 14:36 — ИА Регнум. На российском рынке происходит охлаждение кредитной активности на фоне роста ставок. Об этом сообщил ЦБ России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

РИА Новости/Мария Девахина

«Рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка», — говорится в сообщении.

В финансовом регуляторе уточнили, что в ноябре практически остановился рост розничного кредитования, а также, впервые с начала 2024 года, значительно замедлился рост корпоративного кредитования.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2026 году. При этом показатель недельной инфляции составил 0,35%, с начала декабря — 0,97%, с начала года — 9,14%.

На фоне сохранения ключевой ставки ЦБ индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов. Рост показали такие компании, как АФК «Система» (плюс 12,6%), ПИК (11,89%), «Мечел» (плюс 10,28%), «Самолёт» (плюс 9,93%) и «ТКС Холдинг» (плюс 9,42%).

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.