Мытищи, Московская область, 20 декабря, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В пятницу, 20 декабря, состоялись похороны начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игоря Кириллова.

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Церемония прошла на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ в подмосковных Мытищах.

Проститься с генерал-лейтенантом приехали министр обороны Андрей Белоусов и экс-глава ведомства, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передаёт «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

18 декабря сотрудники СК, ФСБ и МВД задержали Ахмаджона Курбонова, подозреваемого в совершении теракта. Задержанный признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Предполагаемый исполнитель теракта действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства Кириллова и его помощника, сообщили 19 декабря в российском ведомстве. Спецслужбы Узбекистана оказывают всё возможное содействие в расследовании, отмечалось в сообщении.