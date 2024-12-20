Москва, 20 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Представители правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7», связанных с Андреем Черкасовым. Об этом сообщает Национальная служба новостей. Оба юридических лица расположены по одному адресу.

Roman Naumov/Global Look Press

Издание полагает, что обыск связан с расследованием дела по статье «Самоуправство». Проверка может быть связана с письмом лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Из обращения музыканта следует, что они вместе с Алексеем Потехиным признаны потерпевшими по уголовному делу. Речь идёт о составлении неустановленными лицами фиктивных документов, якобы подтверждающих права на фонограммы группы «Руки Вверх!».

Напомним, ранее Черкасов подал иск от юрлица «Компания топ 7», зарегистрированного на его жену. Истец добился предварительной блокировки байопика о группе «Руки Вверх!» через Московский городской суд. Несколько дней назад Первый апелляционный суд общей юрисдикции города Москвы принял решение о том, что права на фонограммы, включённые в байопик, не принадлежат ООО «Издательство Джем». В итоге фильм был разблокирован, и сегодня он вновь доступен для просмотра на различных платформах в интернете.