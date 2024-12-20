Мурманск, 20 декабря, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Машиниста грузового состава, столкнувшегося с пассажирским поездом в Мурманской области, Алексея Зычкова отправили в СИЗО. Решение о заключении под стражу 20 декабря вынес суд. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

«Сегодня с учётом позиции Кандалакшского транспортного прокурора <…> суд заключил под стражу машиниста грузового поезда Алексея Зычкова», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Под стражей он останется до 18 февраля.

Как передавало ИА Регнум, боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, следовавшем из Мурманска в Санкт-Петербург, произошло днём 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

По информации источника РЕН ТВ, машиниста грузового поезда в момент столкновения не было на месте — он чинил излом токоприёмника. Затем у поезда возникли проблемы с тормозами, и он, покатившись назад с горки, врезался в пассажирский поезд. В результате аварии сошли с рельсов или получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов.

В компании «РЖД» проинформировали, что пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Один человек погиб, позднее в больнице скончался второй пострадавший.

По информации оперативных служб, одной из вероятных причин столкновения поездов стал сломанный токоприёмник грузового состава. Отмечается, что при ремонте управляющий грузовым поездом использовал недостаточное количество тормозных башмаков, чтобы зафиксировать состав, из-за чего поезд покатился назад. Кроме того, следствие изучает версию об истощении тормозной магистрали под днищем поезда.

19 декабря правоохранители задержали машиниста грузового поезда и его помощника.