Москва, 20 декабря, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) 20 декабря превысил 2500 пунктов на фоне решения Центрального банка РФ сохранить ключевую ставку. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Global Look Press

К 13:41 мск он увеличился на 5,37% и достиг отметки в 2546,11 пункта. Это произошло впервые с 12 декабря. После решения ЦБ показатель вырос почти на 100 пунктов.

Рост также продемонстрировал индекс РТС. Он достиг 775 пункта (плюс 5,29%). Кроме того, увеличение показали АФК «Система» (плюс 12,6%), ПИК (11,89%), «Мечел» (плюс 10,28%), «Самолёт» (плюс 9,93%) и «ТКС Холдинг» (плюс 9,42%).

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом, по данным регулятора, показатель недельной инфляции в стране составил 0,35%, с начала декабря — 0,97%, с начала года — 9,14%. Вместе с тем Банк России прогнозирует, что годовая инфляция с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2026 году.

17 декабря стало известно, что крупнейшие российские банки начали поднимать ставки по вкладам перед декабрьским заседанием ЦБ РФ. Так, «Альфа-банк» установил максимальную ставку по депозитам до 24%. До этого Сбербанк поднял ставки по вкладам до 22,5% и по накопительным счетам — до 18%. В последнем случае предложение действует первые три месяца. ВТБ, в свою очередь, повысил ставку по новым вкладам до 24%.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции отметил, что ЦБ мог бы раньше применить инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Он пояснил, что, согласно ряду экспертных мнений, регулятор недостаточно эффективно и с опозданием использовал определённые меры, чтобы сдерживать рост цен.