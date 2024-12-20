Москва, 20 декабря, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Популярный блогер украинского происхождения Артур Бабич принял решение навсегда переехать жить в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Global Look Press

По данным канала, Бабич планирует получить российский паспорт и остаться в стране навсегда. Блогер обосновал это тем, что именно в России сконцентрирована большая часть его аудитории, а также, по его словам, переезд облегчит ему процесс производства контента.

Бабич покинул Россию осенью 2022 года вместе со своим коллегой Даней Милохиным. Он успел пожить в США и Армении. На его родной Украине блогера прозвали предателем и даже угрожали ему расправой.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Москву из Дубая. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 11 сентября предложила Минобороны отправить блогера в армию. Она пояснила, что так он сможет доказать свою верность России. Уже на следующий день Милохин улетел обратно в Дубай.