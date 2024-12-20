Санкт-Петербург, 20 декабря, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Глава Северного муниципального округа Санкт-Петербурга Юрий Куликов показал кадры с уборки в одном из дворов города, на которых растапливает снег с использованием огнемёта. Соответствующий видеоролик он опубликовал 20 декабря на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кадр из видео

Чиновник рассказал, что это устройство он одолжил у друзей. Кроме того, он заметил, что коллектив муниципального округа проводил показанную уборку в обеденный перерыв.

На видео Куликов указывает на важность помощи волонтёров по уборке снега. Глава администрации округа Наталья Шилова, которая также снялась в ролике, отметила, что в рамках действующих норм для того, чтобы убрать объём снега, который наблюдается на улицах города, необходимо более двух недель.

Вместе с тем она уточнила, что круглосуточная работа всех служб значительно сократила сроки уборочных работ.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд проинформировал, что почти 99% территории России покрыто снегом, чему способствовало похолодание.