Афины , 20 декабря, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является самым популярным политиком в Греции среди всех зарубежных лидеров, его работу положительно оценивают 31,8% граждан страны, сообщил в пятницу, 20 декабря, телеканал OPEN со ссылкой на результаты опроса социологической компании MRB.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Участников опроса попросили оценить работу 11 иностранных политиков. Даты проведения опроса, число его участников и вероятный процент погрешности не сообщались.

Также в списке самых популярных в Греции иностранных лидеров — избранный президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Владимир Путин занимает первое место как наиболее позитивно оцениваемый глава государства за рубежом с 31,8% положительных оценок. За ним следует Дональд Трамп с 29,8%, а на третьем месте — Эмманюэль Макрон с 27,7%», — сообщили журналисты телеканала.

Работу председателя КНР Си Цзиньпина одобрили 17,2% респондентов, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — 15,3%, уходящего президента США Джозефа Байдена — 14,3%. Лидерами антирейтинга стали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чью деятельность не одобряют 80% опрошенных, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (60,6%) и глава киевского режима Владимир Зеленский (60,4%).

Как передавало ИА Регнум, по результатам опроса фонда «Общественное мнение», проведённого в ноябре, уровень доверия Путину среди граждан страны достигает 79%, а деятельность главы государства положительно воспринимает 81% россиян. Исследование проводилось с 1 по 3 ноября. В нём приняли участие 1,5 тыс. человек.

В ноябре 2022 года сообщалось, что тремя самыми популярными иностранными политиками в Молдавии являются президент Румынии Клаус Йоханнис, Путин и Макрон. Их деятельность одобрительно оценивали 35,4%, 35,2% и 34,5% респондентов соответственно. Опрос проходил с 30 октября по 20 ноября. Были опрошены 1015 человек. Погрешность исследования оценивалась в районе 3%.