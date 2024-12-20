Вашингтон, 20 декабря, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете помощи Киеву на сумму 1,2 млрд долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ron Sachs — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Администрация Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете помощи Украине», — сказано в публикации.

Собеседник агентства заявил, что в пакет помощи Украине войдут перехватчики сил противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы. При этом о точном содержании пакета помощи станет известно в ближайшие дни.

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