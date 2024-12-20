Севастополь, 20 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) запустили в сторону Севастополя ложные цели, имитирующие ракеты. Об этом 20 сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он объяснил, что короткая тревога означает пуск «обманок».

«Короткий временной промежуток между сигналом тревоги и сигналом отбоя ― так как ВСУ сегодня запускают ложные цели», ― написал в Telegram-канале губернатор.

Развозжаев при этом указал на важность соблюдения гражданами мер безопасности при тревоге.

«Обращаю внимание: в любом случае не пренебрегайте мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги», ― добавил глава города.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в Севастополе объявили воздушную тревогу. О причинах сигнала информации не поступало.

Подразделения противовоздушной обороны за ночь 20 декабря уничтожили 36 украинских беспилотников над тремя регионами России и над акваторией Чёрного моря. Самую массированную атаку ВСУ предприняли на Краснодарский край — в небе над регионом было сбито 16 украинских дронов. Ещё 14 БПЛА силы ПВО уничтожили над акваторией Чёрного моря.

В Брянской области ночью выявили и сбили пять беспилотников ВСУ. В небе над Белгородской областью уничтожили один вражеский дрон.

Силы противовоздушной обороны за ночь 15 декабря перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников. 13 беспилотников ВСУ были сбиты над акваторией Чёрного моря, по одному БПЛА было уничтожено над территориями Курской и Белгородской областей.

Силы противовоздушной обороны армии России в ночь на 12 декабря перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в небе над несколькими регионами РФ. Восемь дронов из этого числа сбили над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Северной Осетией и ещё один в небе над Чечнёй.

Развожаев вечером 11 декабря сообщил о двух сбитых над акваторией Чёрного моря дронах ВСУ. В связи с этим он призвал сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.