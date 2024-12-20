Москва, 20 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Последствия удара ВС России по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве сняли на фото. Соответствующие кадры 20 декабря опубликовала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области в Telegram-канале.

ДСНС України

Целями группового удара ВС РФ стали пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Также поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Как пояснили в Минобороны РФ, удар наносился в ответ на ракетную атаку украинских военных по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области 18 декабря. Тогда с украинской территории по предприятию были выпущены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Ночью 20 декабря в Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности с воздуха предупредили жителей Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей.

Как передавало ИА Регнум, бойцы ВС России сбили все ракеты ATACMS и три из четырёх Storm Shadow, выпущенных по комбинату в Каменске-Шахтинском. В результате падения одной крылатой ракеты на территории предприятия было повреждено техническое строение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз отмечал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Российские силы в ответ на атаки противника по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине.