Москва, 20 декабря, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Российским мусульманам позволено заключать до четырёх религиозных браков при условии, что муж будет одинаково и справедливо относиться ко всем жёнам. Такое решение принял Совет улемов — учёных-богословов — Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, сообщил зампредседателя совета и ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Антон Великжанин / Global Look Press

Фетву, или богословское заключение, о многожёнстве совет выпустил по итогам расширенного заседания 18 декабря. Фетва касается никаха — религиозного брака, который не признаётся Российским государством и не влечёт правовых последствий. Права женщины в таком браке юридически не закреплены, отмечено в Telegram-канале Совета улемов ДУМ.

«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвёртого религиозного брака», — подтвердил Аляутдинов 20 декабря в беседе с «РИА Новости».

Он пояснил, что повторный никах допускается по ряду причин. В частности, если существующая жена не хочет рожать детей, не может родить по состоянию здоровья или по возрасту, а также если супруги сексуально несовместимы.

Требуемое справедливое и равноправное отношение ко всем жёнам, добавил муфтий, проявляется в том, что мужчина равноценно обеспечивает всех жён, обеспечивает каждую отдельным жильём и проводит с ней равное время. Об очерёдности совместного времени муж договаривается с жёнами.

«Если эти условия не соблюдаются, то мужчине не разрешается вступать в полигамный брак», — уточнил Аляутдинов.

Кроме того, мужчине следует сообщить жене о намерении заключить никах. Скрывать от невесты наличие жены недопустимо — в противном случае вторая жена вправе потребовать расторжения никаха.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Аляутдинов отмечал, что закон, легализующий многожёнство в России, позволил бы решить целый ряд семейных и социальных проблем. По его мнению, такая норма положительно повлияла бы на семейно-социальную сферу и ситуацию с демографией, связанную с превышением численности женщин над количеством мужчин. Вместе с тем муфтий уточнил, что подобные меры надо поручать компетентным структурам, так как многожёнство — очень сложная система отношений и в финансовом, и в общественном плане.