Москва, 20 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 20 декабря, одобрил закон, устанавливающий возможность предоставления уголовно-исполнительным инспекциям медицинских сведений, составляющих врачебную тайну, для контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении педофилов без их согласия.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Изменения внесены в закон «Об основах охраны здоровья граждан».

В настоящее время сведения, составляющие врачебную тайну, предоставляются без согласия гражданина по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и для контроля за поведением осуждённых, а также для исполнения осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании, медицинскую или социальную реабилитацию.

Если закон вступит в силу, уголовно-исполнительная инспекция сможет получать такую информацию в медицинских организациях для контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, и страдающих педофилией, без их согласия.

Закон наделяет Минюст и Минздрав полномочием утверждать порядок контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении указанных лиц.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент Владимир Путин подписал закон о запрете осуждённым за педофилию посещать места, предназначенные для детей. Нововведение дополнит закон об административном надзоре за освобождёнными из мест лишения свободы лицами.

В декабре 2023 года правительство РФ, предложив Госдуме запретить судимым за сексуальные преступления в отношении детей посещение территорий детских организаций, в том числе учреждений образования и отдыха, отметило, что запрет коснётся граждан с непогашенной или неснятой судимостью, а уже имеющийся в законе запрет на выезд за определённые территории в отношении таких лиц будет сохранён.