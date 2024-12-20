Москва, 20 декабря, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Россияне столкнутся с негативными эффектами политики охлаждения экономики уже в начале 2025 года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«Что касается ожиданий от следующего года, то главный вызов — политика охлаждения экономики. Последствия политики охлаждения начнут ощущаться россиянами с января-февраля 2025 года», — рассказал глава ведомства в беседе с «Экспертом».

Решетников уточнил, что сейчас последствия не ощущаются из-за предновогоднего спроса и высокого уровня продаж, которые положительно влияют на рост ВВП.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что через повышение ключевой ставки и сокращение льготной ипотеки Банк России снижает перегрев экономики. Он отметил, что положительный фактор «охлаждения» — стабильность работы Минфина по сбалансированности бюджета.

Доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнёв в разговоре с ИА Регнум отметил, что ЦБ мог бы пойти по разрешительному пути в рамках борьбы с инфляцией, стимулируя развитие собственных промышленных производств. Селезнёв объяснил, что сейчас значительная часть товаров, комплектующих, составляющих продолжает оставаться импортной.