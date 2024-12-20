Брюссель, 20 декабря, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Странам Европейского союза следует тщательно обдумать варианты конфискации замороженных активов ЦБ России, ведь это может нарушить международное право и повлиять на евро. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Любой вариант конфискации активов должен быть юридически обоснованным, чтобы затем выдержать потенциальное судебное расследование. Мы уже сделали важный шаг, когда обездвижили эти активы, и тогда возник вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро», — отметил он.

Домбровскис уточнил, что некоторые европейские страны, включая Германию, Бельгию и Люксембург, опасаются изымать российские активы, потому что такого рода решение может нарушить суверенитет государства, а также повлиять на евро как резервную валюту и на финансовую стабильность Европы в целом.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов. Лидеры 27 стран Европейского союза обсудят на саммите 19 декабря помощь Украине без участия США.

Евросоюз сменил стратегию помощи Киеву. Если раньше ЕС компенсировал странам уже проплаченные поставки, то сейчас переходит на предварительное финансирование Украины за счёт замороженных ресурсов РФ. Так, в августе Евросоюз направил Киеву 1,4 млрд евро из доходов от российских активов.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, ЕС в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. РФ располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер, заключила Захарова.