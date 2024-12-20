ДНР, 20 декабря, 2024, 11:43 — ИА Регнум. В сети появились кадры уничтожения пятиэтажки методом «донецкого регби». Видео 20 декабря опубликовал Telegram-канал WarGonzo, который ведёт военный корреспондент Семён Пегов.

Кадр из видео

Утверждается, что удар по зданию с укрывшимися в нём бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ) российские штурмовики из батальона «Борз» 110-й бригады Вооружённых сил России нанесли с помощью противотанковых мин.

«Когда кончаются аргументы, в ход идет старое доброе «донецкое регби». Под прикрытием дружественного огня парни забрасывают противотанковые мины в каждый из подъездов, и уже через несколько секунд дом складывается», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что события происходят в Курахово в Донецкой Народной Республике. Российские войска продолжают штурм города. По последним данным, практически вся жилая застройка города перешла под контроль ВС РФ. Присутствие украинских сил сохраняется на территории Кураховской ТЭС и в прилегающей промзоне.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 20 декабря поразили высокоточным оружием большой дальности цели в Киеве, отвечая на ракетный удар ВСУ по предприятию в Ростовской области. Целями группового удара ВС РФ стали пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха». Также поражены позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

16 декабря российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. Кроме того, за сутки поражены скопления живой силы и военной техники украинской армии в 133 районах. Потери украинских войск на всех направлениях в зоне СВО составили до 1610 военных.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 декабря проинформировал, что подразделения Вооружённых сил Украины за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными, а с начала спецоперации потери достигли почти 1 млн человек. Он добавил, что ВС РФ в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории.