Москва, 20 декабря, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Автомобильным экспертам не следует высказываться о ценах на бензин, чтобы не повлиять на них, предупредили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом сообщил 20 декабря Telegram-канал Mash.

Elena Mayorova / Global Look Press

По мнению ведомства, эксперты могут нарушить закон о конкуренции.

«Прогноз о том, сколько придётся отдавать за топливо в новом году, может повлиять на стоимость бенза в будущем», — говорится в сообщении.

О недопустимости комментариев предупредили ряд экспертов, в том числе президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина. По его словам, претензии ФАС необоснованны.

Десять лет назад литр бензина в России стоил около 32 рублей, с тех пор цена подскочила почти вдвое. Росстат по итогам текущего года прогнозирует инфляцию на уровне 10,1–10,3%, пояснил Шапарин и заверил, что за прошедшее время никаких оценок он не давал.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре председатель движения «Форум такси» Олег Амосов заявил, что цены на услуги такси вырастут по меньшей мере на 15% до конца года в связи с подорожанием самих автомобилей и повышением стоимости топлива. Он отметил, что с 2019 года автомобили выросли в цене на 250–300%, подорожали обслуживание и — примерно на 20% — бензин.

В декабре доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко посоветовал россиянам повременить с покупкой автомобиля на фоне заметного повышения ставок по автокредитам.