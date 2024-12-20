Москва, 20 декабря, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря вёл себя уверено и спокойно, демонстрируя вежливость и корректность. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости / POOL

По его словам, именно так должен вести себя глава большого государства.

«Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие», — написал зампред СБ в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что многие граждане России в ходе прямой линии услышали от Владимира Путина ответы по темам, которые их беспокоят. Представитель Кремля назвал мероприятие насыщенным по содержанию и разнообразным по поднятым вопросам.

Прямая линия Путина была совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 76 вопросов. Чаще всего его спрашивали по поводу проведения специальной военной операции и событий, связанных с ней.

Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что относится к России как к своей семье, и главное для него — люди. Он добавил, что РФ — это не только большая территория, но также история, культура, обычаи и традиции.