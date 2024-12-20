Киев, 20 декабря, 2024, 11:13 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина действительно есть поддержка на Украине, ведь здесь все ненавидят главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

President. gov. ua

19 декабря во время прямой линии Путин, отвечая на вопрос о переговорах с киевским режимом, сообщил, что у России есть с кем вести диалог на Украине, где есть много «наших ребят», которые мечтают освободить эту страну от неонацизма. При этом он подчеркнул, что в его словах нет никакой иронии.

«Путин говорит, что у него много друзей в Киеве. Потому что все в Киеве ненавидят Зеленского», — указала журналистка в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября парламент Украины утвердил самое большое повышение налогов с момента начала спецоперации России. Согласно принятому закону, военный сбор с доходов физлиц составит 5% вместо 1,5%. Также задним числом был удвоен налог на прибыль банков, до 50% в 2024 году. Замглавы экономического комитета Верховной рады Украины Алексей Мовчан признался в комментарии американскому изданию The New York Times, что данный закон «непопулярен».

В Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых представители ТЦК применяют силу к украинским мужчинам, избивают их и сажают в микроавтобусы. В Одессе сотрудники ТЦК начали использовать шипы, чтобы не дать местным жителям избежать мобилизации. На Украине с 1 января 2025 года всех мужчин в возрасте от 18 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.