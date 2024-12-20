Братислава, 20 декабря, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил какую-либо возможность транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

Str/Global Look Press

«Зеленский исключил какую-либо идею о том, что Украина могла бы заниматься транзитом практически любого газа, поскольку есть какое-то представление о том, что если какой-либо газ пойдёт через Украину, так это будет только российский газ», — отметил он.

Фицо также уточнил, что существуют различные технические варианты продолжения транзита газа через Украину, например, это может быть просто газ, взятый на российско-украинской границе, за транзит которого киевский режим получит оплату. По словам политика, прекращение транзита российского газа через Украину неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.

Как передавало ИА Регнум, представители киевского режима 7 октября заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Продлевать соответствующий договор украинская сторона не планирует. Газ транзитом через Украину получали государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле текущего года. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил глава государства.

Фицо в свою очередь заявил, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа и призывает европейских коллег к тому же. Он уточнил, что Словакия, будучи одним из ключевых покупателей российского газа, зарабатывает около 525 млн долларов в год на транзите и не хочет лишать свою казну таких доходов. При этом премьер-министр сообщил, что транзит газа важен и для самой Украины.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум предположил, что подобная линия Зеленского является попыткой шантажировать европейские страны с целью получить больше финансирования и военной помощи.