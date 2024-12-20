Москва, 20 декабря, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина продемонстрировал «средний палец» избранному главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Global Look Press

«Оскорбления — средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный «орган» для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу», — написал зампред СБ в своём Telegram-канале.

Медведев считает, что так глава киевского режима пытается дать понять избранному президенту США, что не собирается садиться за стол переговоров. По мнению зампреда СБ, также украинский политик показывает Трампу, что Вашингтон будет обязан и дальше оказывать финансовую и военную помощь Киеву.

Медведев добавил, что подобная риторика освобождает главу киевского режима от необходимости соблюдать приличия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что хамские и резкие высказывания Зеленского, которые тот допускает в последнее время в адрес мировых лидеров, связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием украинского политика. Представитель Кремля пояснил, что у главы киевского режима не получается сдерживаться.

Песков уточнил, что украинскому политику не понравилось предложение Владимира Путина провести для России и Запада технологическую дуэль с применением новейшего российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник», чтобы наглядно доказать, что шансов сбить ракету нет ни у кого. Пресс-секретарь добавил, что глава киевского режима не выдержал и в грубой форме прокомментировал это высказывание президента РФ.

16 декабря Трамп отметил, что усиленно работает над урегулированием на Украине. По словам политика, ему и его команде удалось достичь «небольшого прогресса» в указанном направлении.

Трамп также заявил, что главе киевского режима нужно готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Республиканец подчеркнул, что рассчитывает на завершение военного конфликта ещё до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.