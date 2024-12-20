Москва, 20 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Посетители рыбных рынков «Москва — на волне» в последнюю неделю декабря смогут приобрести традиционные праздничные продукты по сниженным ценам. Скидки будут доходить до 25%, сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

Е. Самарина/Mos.ru

«До 31 декабря эти популярные товары можно приобрести по выгодным ценам, чтобы подготовка к празднику была комфортной и экономной», — говорится в сообщении.

На рыбных рынках «Москва — на волне» представлены специальные цены на ключевые продукты для праздничного стола, добавили в пресс-службе. Так, консервированная горбуша станет основой салата «Мимоза», слабосоленая сельдь подойдет для селедки под шубой, а нерка и икра горбуши украсят любые закуски.

Скидка будет распространяться на слабосоленые сельдь и филе нерки, икру горбуши в пластиковой таре весом 500 г и консервированную горбушу. Товары, на которые распространяются скидки, будут отмечены специальными ценниками.

«На рыбных рынках «Москва — на волне» представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. Жители и гости столицы могут приобрести свежих карпов, охлажденного мурманского лосося, барабульку на шпажках, северного омуля и чира в свежемороженом и копченом виде, олюторскую сельдь и многое другое», — добавили в ведомстве.