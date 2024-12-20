Москва, 20 декабря, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Монтаж оборудования для архитектурно-художественной подсветки начался на Живописном мосту в Москве. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, запланированы работы по монтажу осветительных приборов внутри и в основании вант сооружения.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Заместитель мэра Москвы напомнил, что все главные мосты российской столицы оснащены архитектурно-художественной подсветкой, которая дает возможность подчеркнуть их архитектурные элементы и создать красивый визуальный образ сооружений. «Начали оборудовать подсветкой Живописный мост через Москву-реку, который давно уже стал одной из достопримечательностей города», — отметил Пётр Бирюков.

«Энергетики АО «ОЭК» смонтируют в общей сложности более 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 Ватт теплого и нейтрального оттенков белого цвета, которые будут имитировать естественное освещение», — сообщил он. Бирюков рассказал, что при проведении работ используют осветительные приборы российского производства.

Светодиоды включаются мгновенно, срок их службы составляет около 50 тыс. часов — это 12 лет непрерывной работы. При этом они безвредны для окружающей среды, просты в утилизации, позволяют на 30% сократить потребление энергии и снизить нагрузку на электросети, отметил заместитель мэра Москвы.