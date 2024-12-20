Видное, Московская область, 20 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. В Московской области полиция проводит проверку по факту смерти местного жителя в результате отравления миорелаксантами для нетрадиционных сексуальных практик. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Социальные сети

В конце лета в одну из квартир в посёлке Боброво Ленинского городского округа Московской области вызвали наряд скорой помощи. Прибывшие на место медики обнаружили обнаженного мужчину в душевой кабине. Его срочно доставили в больницу.

«30 августа бригадой скорой помощи из квартиры был госпитализирован 37-летний мужчина. Его обнаружили лежащим в душевой кабине, рядом с фаллоимитатором сверхбольшого размера. Пациент был в возбуждённом состоянии и со спутанным сознанием», — рассказал собеседник агентства.

Медики диагностировали у мужчины отравление миорелаксантом (лекарственное средство, расслабляющее гладкую мускулатуру внутренних органов). Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался в медучреждении. Об этом сообщили в полицию.

Оперативники провели осмотр квартиры и опросили соседа погибшего и владельца квартиры, в которой он проживал. Сейчас по данному факту проводится проверка по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Саратовской области 14-летняя школьница умерла во время секса с 19-летним парнем. В отношении молодого человека возбуждены два уголовных дела.