Зеленский «долго не удержится в кресле», заявил Медведев
Москва, 20 декабря, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет долго находиться на своём посту, поскольку никому не нужен. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Он [и в рамках конфликта] никому не нужен, и долго не удержится в кресле. История совсем скоро сольёт его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения…» — написал зампред СБ в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Медведев подчёркивал, что большинство украинцев хотят ухода главы киевского режима. Он привёл данные опроса британской газеты The Times и отметил, что даже в Британии признали падение популярности украинского политика.
4 декабря Медведев отметил, что глава киевского режима потерял легитимность и должен уйти. Зампред СБ РФ привёл несколько эпитетов в адрес украинского политика. Медведев также выразил уверенность в том, что главу киевского режима, которого поддерживают США, ждёт политическая эмиграция или публичная казнь.
3 ноября ирландский журналист Чей Боуз написал, что Зеленский знает, что после окончания украинского конфликта с ним будет покончено. Кроме того, он добавил, что у главы киевского режима нет никакой мотивации для прекращения боевых действий.