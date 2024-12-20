Москва, 20 декабря, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Энергосистемой Москвы и Московской области 19 декабря был превышен исторический максимум потребления мощности. Об этом сообщила пресс-служба местного филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» (СО ЕЭС).

Антон Денисов/РИА Новости

«19 декабря 2024 года в 17:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -12,5 ºС потребление мощности в Московской энергосистеме достигло исторического максимума 19 883 МВт. Это на 37 МВт больше предыдущего максимума, который был зафиксирован в начале года — 18 января — при температуре -12,1 ºС», — указано в сообщении.

В компании предупредили, что этот максимум может быть ещё неоднократно превышен в следующем году, однако заверили, что энергосистема функционируют стабильно, без технологических нарушений, влияющих на системную надежность.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал об аномальных морозах, которые придут в Московскую область. Его прогноз подтвердился, и температура опустилась на уровень минус 15 — 21 градус.

12 октября стало известно, что специалисты в Москве провели мероприятия по переводу столичных систем теплоснабжения на зимний режим работы. Отмечалось, что в текущем году отопительный сезон начался чуть позже из-за тёплой погоды, которая была в сентябре.