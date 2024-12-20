Триполи, 20 декабря, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Ливия не примет идею стать «альтернативным плацдармом» для передислокации российской военной техники из Сирии в эту африканскую страну, заявил ливийский премьер-министр Абдула Хамида Дбейба.

ТАСС/Вадим Савицкий

Его слова приводит агентство Bloomberg. Так глава правительства прокомментировал предположения экспертов о том, что РФ может перебросить часть своих военных в республику с сирийской территории.

Дбейба отметил, что такой шаг неприемлем для его республики. Он подчеркнул, что Ливия не собирается принимать иностранную военную силу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря американская газета The Wall Street Journal написала, что Россия якобы перебрасываетиз Сирии на ливийскую территорию системы противовоздушной обороны С-300, С-400 и другое вооружение. В статье отметили, что российский грузовой самолёт дважды за неделю прибывал на восток Ливии. Источники также предположили вывод войск и военной авиации РФ из Сирии.

12 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов отметил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы на сирийской территории, поскольку они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Он уточнил, что Москва установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Замглавы МИД добавил, что стороны обсуждали обеспечение безопасности дипломатической миссии РФ и россиян, находящихся на сирийской территории.

14 декабря лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти страны «дают России возможность» пересмотреть отношения с сирийским народом.