Курск, 20 декабря, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Об этом сообщили 20 декабря ТАСС в правоохранительных органах

kursk. er.ru Владимир Лукин

Лукина подозревают в злоупотреблении полномочиями при возведении укреплений. По данным следствия, из-за его действий были необоснованно израсходованы бюджетные средства — более173 млн рублей.

«В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он задержан до избрания меры пресечения», — уточнил собеседник агентства.

Подозреваемого задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Представители ведомства будут просить о помещении его под стражу, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее по этому делу арестовали заместителя Лукина Игоря Грабина, ему также предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Грабин работал в компании с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года.