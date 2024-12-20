* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 декабря, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» (компания, признанная в России иноагентом), связанную с музыкантом Андреем Макаревичем и философом Рубеном Апресяном (оба признаны в России иностранными агентами). Об этом 20 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

Global Look Press

Планировалось, что созданная в январе 2023 года компания будет заниматься производством видео- и кинофильмов, вести издательскую, рекламную и информационную деятельность, осуществлять теле — и радиовещание.

«ФНС закрыла московскую фирму иноагента Андрея Макаревича, через которую он собирался пропагандировать «философию ненасилия», — говорится в сообщении.

Генеральный директором компании был автор методички по «бархатным революциям» Апресян. Фирма располагалась в его квартире в Бибирево.

Также отмечено, что Макаревич собирался организовывать лекции и тематические встречи. Но после вторжения Израиля в Газу компания иноагента перестала проявлять активность, поэтому налоговики решили её закрыть.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации в 2022 году Макаревич переехал в Израиль. В сентябре того же года его внесли в список иностранных агентов. Музыкант неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима. В беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он выразил готовность помогать ВСУ, а также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины».

В апреле Мосгорсуд оставил без изменений административное наказание Макаревичу в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. В мае Макаревичу предъявили новый штраф, который он также попытался обжаловать.

В августе 2023 года Симоновский суд Москвы в первый раз оштрафовал лидера группы «Машина времени» Макаревича на 35 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента.

В декабре Мосгорсуд признал законным назначение второго штрафа музыканту за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях.